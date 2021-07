ALS graduates: Class 21-5, June 24

The following are the ALS class award winners:

John L. Levitow Award Winner:

Senior Airman Max Montalvo – 56 CS

Distinguished Graduate Winners:

Staff Sgt. Chandler Baumgartner – 56 OSS

Staff Sgt. Christian Watters – 56 SFS

Staff Sgt. Logan Best – 56 LRS

Commandant’s Award Winner:

Staff Sgt. Christian Watters – 56 SFS

Academic Achievement Award Winner:

Staff Sgt. Jakob Raisanen – 756 AMXS

Other graduates were:

56th Aircraft Maintenance Squadron

Staff Sgt. Nicolaus Arbogast

Staff Sgt. Colin Benton

Staff Sgt. Francisco Flores

Staff Sgt. Parkerd Johnston

Staff Sgt. Jaylen McMurtry

Staff Sgt. Paige Mitchell

Staff Sgt. Matthew Nickell

Staff Sgt. Jonathan Schmidt

Staff Sgt. William Windham

56th Component Maintenance Squadron

Staff Sgt. Zachary Lewis

Staff Sgt. Colin Shore

Staff Sgt. Austin White

56th Equipment Maintenance Squadron

Staff Sgt. Rebeca Pugh Guerrero

Staff Sgt. Kevin Memije

Staff Sgt. Talon Nichols

Staff Sgt. Theodore Salyers

Staff Sgt. Aurora Simmons

56th Operations Support Squadron

Staff Sgt. Chandler Baumgartner

56th Contracting Squadron

Staff Sgt. Mario Garcia

Senior Airman Max Montalvo

56th Logistics Readiness Squadron

Staff Sgt. Vincent Barbere

Staff Sgt. Logan Best

Staff Sgt. Taylor Underwood

Staff Sgt. Barbara Wojtasinski

56th Security Forces Squadron

Staff Sgt. Nicholas Damon

Staff Sgt. Luis Gonzalez

Staff Sgt. Ruben Vega

Staff Sgt. Christian Watters

Senior Airman Randolph Pierce

56th Fighter Wing

Staff Sgt. Johan Pena

Staff Sgt. Brandy Taylor

56th Medical Support Squadron

Staff Sgt. Anthony Robbins

756th Aircraft Maintenance Squadron

Staff Sgt. Jakob Raisanen

Staff Sgt. Lydia Whitney

Senior Airman Jermaine Hellandbrand

Senior Airman Steven Moth

Senior Airman Hunter Roudybush

Senior Airman Tyler Viers

607th Air Control Squadron

Staff Sgt. Blake Buhman

61st Fighter Squadron

Staff Sgt. Valarie Oden