944th FW announces enlisted promotions for September

The following Reserve Airmen assigned to the 944th Fighter Wing at Luke Air Force Base, Ariz., have been promoted this month.

Congratulations to all.

924th Maintenance Squadron:

Master Sgt. Aniaya Hausner

Master Sgt. Joshua Stites

Tech. Sgt. Lavon Reese

Staff Sgt. Cory Molina

Staff Sgt. Alberto Rodriguez

Senior Airman Riaz Raufy

924th Aircraft Maintenance Squadron:

Tech. Sgt. Albert Marrufo

Tech. Sgt. Colin Ziegler

Staff Sgt. Blake Bushart

Staff Sgt. Gregory Mata

414th Maintenance Squadron:

Master Sgt. Joshua Hurley

Tech. Sgt. Paul Lehne

Staff Sgt. Samoja Byrd

Staff Sgt. Duan Jean Claude Thomas

Airman First Class Ryu Diazwong

944th Maintenance Squadron:

Senior Master Sgt. Christina Garner

Master Sgt. Montez Lee

Staff Sgt. Jared Coughlin

Staff Sgt. Brenda Ortiz

944th Aircraft Maintenance Squadron:

Chief Master Sgt. Samuel Gerard

Tech. Sgt. Billie Cunningham

Tech. Sgt. Jermaine James

Tech. Sgt. Kyle Kupiec

Staff Sgt. Scott Poulsen

Staff Sgt. Myron Whitney

Senior Airman Muhammed Bojang

Senior Airman Ryan Czech

Senior Airman Rachel Rosslytle

Airman First Class Devon Ortega

Airman First Class Sugey Sanders

944th Civil Engineer Squadron:

Senior Master Sgt. Natalie Semensow

Staff Sgt. Emerson Ponce Aguilera

Staff Sgt. Julian Re

Airman Ashley Rios

944th Logistics Readiness Squadron:

Tech. Sgt. Tabith Basurto

Tech. Sgt. Cesar Gonzalez Gonzalez

944th Aeromedical Staging Squadron:

Staff Sgt. Thu Moody

Senior Airman Nathan Blankenship

944th Operations Support Flight:

Master Sgt. Jeremy Pevehouse

944th Security Force Squadron:

Staff Sgt. Joseph Gipson