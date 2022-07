Navy’s Blue Angels show schedule

The U.S. Navy’s Blue Angels aerial demonstration team has 15 shows scheduled through the remainder of 2022, and 33 scheduled for 2023.

July 2022

23-24: Milwaukee Air and Water Show, Milwaukee, Wisc.

30-31: Dayton Air Show, Dayton, Ohio

August

6-7: Boeing SeaFair Air Show, Seattle, Wash.

13-14: Kaneohe Bay Air Show, MCAS Kaneohe Bay, Hawaii

20-21: Chicago Air and Water Show, Chicago, Ill.

September

3-5: Cleveland National Air Show, Cleveland, Ohio

10-11: Smoky Mountain Air Show, Knoxville, Tenn.

17-18: NAS Oceana Air Show, NAS Oceana, Va.

24-25: Miramar Air Show, MCAS Miramar, Calif.

October

1-2: Aviation Roundup Air Show, Minden, Nev.

8-9: San Francisco Fleet Week, San Francisco, Calif.

22-23: NAS JAX Air Show, NAS Jacksonville, Fla.

29-30: Wings Over Houston Air Show, Houston, Texas

November

5-6: Atlanta Air Show, Peachtree City, Ga.

11-12: NAS Pensacola Homecoming Air Show, NAS Pensacola, Fla.

2023

March

11: NAF El Centro Annual Air Show, NAF El Centro, Calif.

18-19: Naval Base Ventura County Air Show, NAS Point Mugu, Calif.

25-26: Defenders of Liberty Air Show, Barksdale AFB, La.

April

1-2: Sun ‘n Fun Aerospace Expo, Lakeland, Fla.

15-16: NAS Key West Southernmost Air Spectacular, NAS Key West, Fla.

22-23: MCAS Beaufort Air Show, MCAS Beaufort, S.C.

29-30: Fort Lauderdale Air Show, Fort Lauderdale, Fla.

May

67: Wings Over South Texas Air Show, Corpus Christi, Texas

13-14: Scott AFB Air Show, Scott AFB, Ill.

20-21: Wings Over Wayne Air Show, Seymour Johnson AFB, N.C.

24: U.S. Naval Academy Air Show, Annapolis Md.

26: U.S. Naval Academy Graduation Flyover, Annapolis, Md.

27-28: The Great Pocono Raceway Air Show, Long Pond, Penn.

June

10-11: The Great Tennessee Air Show, Smyrna, Tenn.

17-18: Columbus Air Show, Columbus, Ohio

July

1-2: Tinker AFB Star Spangled Salute, Oklahoma City, Okla.

8: Pensacola Beach Air Show, Pensacola Beach, Fla.

15-16: Duluth Air and Aviation Expo, Duluth, Minn.

22-23: Milwaukee Air and Water Show, Milwaukee, Wisc.

August

5-6: Boeing Seafair Air Show, Seattle, Wash.

12-13: Billings Air Show, Billings, Mont.

19-20: Kansas City Air Show, New Century, Kansas

26-27: Guardians of Freedom Air Show, Lincoln, Neb.

September

2-4: Canadian International Air Show, Toronto, Canada

16-17: NAS Oceana Air Show, NAS Oceana, Va.

23-24: MCAS Miramar Air Show, MCAS Miramar, Calif.

30: Oregon International Air Show, McMinnville, Ore.

October

1: Oregon International Air Show, McMinnville, Ore.

7-8: San Francisco Fleet Week, San Francisco, Calif.

14-15: Grand Junction Air Show, Grand Junction, Colo.

21-22: Jacksonville Sea and Sky Air Show, Jacksonville, Fla.

28- 29: Indy Air Expo, Greenfield, Ind.

November

3-4: Blue Angels Homecoming Air Show, NAS Pensacola, Fla.

For more information about the Blue Angels, visit https://www.blueangels.navy.mil/